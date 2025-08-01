Испания намерена наладить у себя производство компонентов ЗРК Patriot

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Американская корпорация Raytheon сообщила о соглашении с министерством обороны Испании, в соответствии с которым в стране появится возможность наладить производство компонентов зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, сообщает в пятницу испанская газета El Mundo.

"Испания близка к тому, чтобы значительно увеличить вклад в программу производства американских ракет Patriot, благодаря предварительному соглашению о производстве их компонентов, заключенному министерством обороны с американской корпорацией Raytheon", - пишет газета.

"В настоящее время министерство обороны Испании ищет партнеров для налаживания производства", - отмечает издание.

El Mundo подчеркивает, что "хоть пока и неизвестны партнеры с испанской стороны, это соглашение имеет обоюдную ценность - во-первых, оно соответствует торговому соглашению ЕС и США (которым предусмотрено увеличение закупок вооружения из США странами ЕС), во-вторых, появятся новые рабочие места".