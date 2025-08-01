Евросоюз выделил 22 млн евро на поддержку пациентов в палестинских больницах

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Евросоюз выделяет 22 млн евро на поддержку палестинских пациентов в больницах Восточного Иерусалима, в том числе из Газы и с Западного берега реки Иордан, объявила Еврокомиссия.

"Евросоюз выделил Палестинской национальной администрации (ПНА) 22 млн евро на оплату медицинских направлений в сеть больниц Восточного Иерусалима. Италия также внесла свой вклад, выделив 1 млн евро", - сказано в коммюнике.

"Благодаря этой поддержке сеть больниц Восточного Иерусалима, состоящая из шести учреждений, которые в настоящее время испытывают перегрузки из-за продолжающегося конфликта и экономических трудностей, связанных с войной в Газе, сможет продолжать предоставлять высококачественные медицинские услуги палестинским пациентам, в том числе из Газы и с Западного берега", - объяснили в Еврокомиссии.

В Брюсселе напомнили, что с 2013 года ЕС и его государства-члены регулярно поддерживают ПНА, выделив уже более 213 млн евро на оплату медицинских направлений в больницы Восточного Иерусалима.

Эти больницы являются неотъемлемой частью палестинской системы здравоохранения, предоставляя специализированные медицинские услуги, недоступные в государственных больницах, уточняют в ЕК.

Выплаты осуществляются через программу прямой финансовой поддержки PEGASE (Palestinian-European Governance and Socio-Economic Assistance) - палестино-европейского механизма прозрачного и безопасного управления социально-экономической помощью, отмечается в сообщении ЕК.

"Комиссия в настоящее время создает палестинскую донорскую группу, в рамках которой PEGASE будет предоставлен участникам и донорам в качестве безопасной системы для направления поддержки Палестинской национальной администрации", - сообщила ЕК.