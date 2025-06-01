Gaza Humanitarian Foundation сообщил о продолжении раздачи помощи в Газе

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В гуманитарном фонде Gaza Humanitarian Foundation после сообщений о гибели более двадцати палестинцев, направлявшихся за гумпомощью, заявили, что осуществляют операции в воскресенье в плановом режиме.

"Сегодня нашу помощь вновь распределяют без каких-либо происшествий", - цитирует The Times of Israel заявление организации.

"Нам известно о слухах, активно распространяемых движением ХАМАС, о погибших и раненых сегодня. Эта информация не соответствует действительности и сфабрикована", - отметили в Gaza Humanitarian Foundation.

Ранее в больнице в секторе Газа под управлением Красного Креста сообщили, что в воскресенье 21 палестинец погиб и 175 получили ранения, когда они направлялись в пункт раздачи помощи. Однако в медицинском учреждении не уточнили, кто открыл по ним огонь.

В Армии обороны Израиля в свой черед сообщили, что не располагают информацией о случившемся.

В Gaza Humanitarian Foundation ранее отчитались, что его сотрудники выдали за неделю жителям сектора Газа более 4,7 млн рационов.

Вместе с тем, напоминает The Times of Israel, распределение помощи этой организацией сопровождалось хаосом и всплесками насилия. По данным местных органов здравоохранения, еще до воскресенья погибли не менее шести человек, 50 получили ранения. В фонде Gaza Humanitarian Foundation заверили, что сотрудники частных военных компаний, охраняющие его объекты, не открывали огонь по толпе. Израильские военные отмечали, что делали лишь предупредительные выстрелы.