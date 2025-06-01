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Gaza Humanitarian Foundation сообщил о продолжении раздачи помощи в Газе

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В гуманитарном фонде Gaza Humanitarian Foundation после сообщений о гибели более двадцати палестинцев, направлявшихся за гумпомощью, заявили, что осуществляют операции в воскресенье в плановом режиме.

"Сегодня нашу помощь вновь распределяют без каких-либо происшествий", - цитирует The Times of Israel заявление организации.

"Нам известно о слухах, активно распространяемых движением ХАМАС, о погибших и раненых сегодня. Эта информация не соответствует действительности и сфабрикована", - отметили в Gaza Humanitarian Foundation.

Ранее в больнице в секторе Газа под управлением Красного Креста сообщили, что в воскресенье 21 палестинец погиб и 175 получили ранения, когда они направлялись в пункт раздачи помощи. Однако в медицинском учреждении не уточнили, кто открыл по ним огонь.

В Армии обороны Израиля в свой черед сообщили, что не располагают информацией о случившемся.

В Gaza Humanitarian Foundation ранее отчитались, что его сотрудники выдали за неделю жителям сектора Газа более 4,7 млн рационов.

Вместе с тем, напоминает The Times of Israel, распределение помощи этой организацией сопровождалось хаосом и всплесками насилия. По данным местных органов здравоохранения, еще до воскресенья погибли не менее шести человек, 50 получили ранения. В фонде Gaza Humanitarian Foundation заверили, что сотрудники частных военных компаний, охраняющие его объекты, не открывали огонь по толпе. Израильские военные отмечали, что делали лишь предупредительные выстрелы.

Хроника 07 октября 2023 года – 01 июня 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
сектор Газа ХАМАС Израиль Gaza Humanitarian Foundation
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