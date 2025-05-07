В Евросоюзе призвали Израиль снять блокаду сектора Газы

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Гуманитарные организации предупреждают о распространении голода в секторе Газа, и Евросоюз повторяет свой настоятельный призыв к Израилю немедленно снять блокаду анклава.

"В течение более двух месяцев в сектор Газа не поступали гуманитарные грузы. Это самое длительное закрытие, с которым когда-либо сталкивался сектор, и это вызывает серьезную обеспокоенность", - сказано в заявлении, подписанном главой дипломатии ЕС Каей Каллас и членами Еврокомиссии по Средиземноморью Дубравкой Шуйца и по управлению кризисными ситуациями Аджой Лябиб.

Они ссылаются на агентства ООН, по сообщениям которых запасы продовольствия в секторе истощены, и большинство населения не имеет безопасной воды. Возобновилось разграбление складов.

"ЕС повторяет свой настоятельный призыв к Израилю немедленно снять блокаду сектора Газа. Тонны помощи, представляющие собой запасы на 3 месяца для населения в 2,2 млн человек, ждут на границе. После снятия блокады ситуация с питанием может улучшиться очень быстро. Будучи оккупирующей державой, Израиль обязан в соответствии с международным правом обеспечить, чтобы гуманитарная помощь доходила до нуждающегося населения", - заявляют высокопоставленные чиновницы.

В Брюсселе также выразили обеспокоенность сообщениями относительно нового "механизма доставки помощи в Газу", который был одобрен израильским кабинетом безопасности 4 мая и который, по мнению представителей ООН, противоречит гуманитарным принципам. Как ожидается, этот механизм "переложит ответственность за распределение помощи на негуманитарных международных субъектов и частных охранных подрядчиков".

"Наше послание ясно: гуманитарная помощь никогда не должна быть политизирована или милитаризована. Использование помощи в качестве инструмента войны запрещено международным гуманитарным правом. Помощь должна доходить до нуждающихся гражданских лиц", - отмечается в заявлении.

В документе повторяется призыв ЕС к возобновлению прекращения огня, немедленному и безоговорочному освобождению заложников, что должно привести к постоянному прекращению боевых действий. "ЕС подтверждает свою непоколебимую поддержку палестинского народа", - заявляют в Брюсселе.