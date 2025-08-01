Главы Роскосмоса и NASA обсудили сотрудничество в проведении спасательных операций

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Главы космических агентств РФ и США Дмитрий Баканов и Шон Даффи в ходе встречи на этой неделе обсуждали пути сотрудничества, сообщил в пятницу заместитель главы NASA Кеннет Бауэрсокс.

"Для меня было радостно видеть, какие есть возможности для их совместной работы", - сказал он на пресс-конференции.

"Если говорить о каких-то конкретных темах, то они немного говорили о том, как было бы хорошо, если бы могли оказывать поддержку друг другу в будущем (...), чтобы спасать экипажи друг друга", - указал Бауэрсокс.

При этом замглавы NASA отметил, что встреча была "позитивной".

"Между ними было хорошее взаимопонимание", - добавил он.

Накануне в "Роскосмосе" сообщили, что Баканов и Даффи провели первые с 2018 года переговоры, обсудили дальнейшую работу Международной космической станции (МКС), сотрудничество по лунным программам и освоение дальнего космоса.

29 июля в "Роскосмосе" сообщили о прибытии главы госкорпорации в США на переговоры с руководством NASA, в ходе которых планировалось обсудить продление эксплуатации МКС, продолжение перекрестных полетов и процесс сведения станции с орбиты.