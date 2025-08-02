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Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на борту сблизился с МКС для стыковки

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Американский многоразовый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX, запущенный накануне с космонавтом "Роскосмоса" Олегом Платоновым в составе экипажа, в субботу сблизился с Международной космической станцией (МКС) для стыковки, сообщило NASA.

"Корабль подошел к МКС на расстояние 400 метров", - говорится в сообщении.

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В состав миссии Crew-11 вместе с Платоновым входят американские астронавты Майкл Финк и Зена Кардман и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Кимия Юи.

Автоматическая пристыковка к модулю Harmony американского сегмента станции планируется в районе 09:30 по московскому времени.

Миссия проводится в рамках соглашения о перекрестных полетах между "Роскосмосом" и NASA.

На МКС в настоящее время работает экипаж в составе семи человек - космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, Кирилл Песков, астронавты NASA Энн Макклейн, Николь Айерс, Джонатан Ким, а также японский астронавт Такуя Ониси.

SpaceX NASA Crew Dragon
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