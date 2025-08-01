Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" в составе экипажа стартовал к МКС

Фото: Miguel J. Rodriguez Carrillo/Getty Images

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Американский многоразовый корабль Crew Dragon компании SpaceX с космонавтом "Роскосмоса" Олегом Платоновым в составе экипажа в пятницу стартовал к Международной космической станции (МКС), сообщило NASA.

В состав миссии Crew-11 вместе с Платоновым входят американские астронавты Майкл Финк и Зена Кардман и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Кимия Юи.

Запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 был осуществлен со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в 11:43 по времени Восточного побережья США (в 18:43 по Москве).

Стыковка корабля со станцией планируется 2 августа в районе 10:12 по московскому времени.

Миссия проводится в рамках соглашения о перекрестных полетах между "Роскосмосом" и NASA.

Запуск Crew Dragon планировался 31 июля, однако за минуту до старта был отменен из-за непогоды.

На МКС в настоящее время работает экипаж в составе семи человек - космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, Кирилл Песков, астронавты NASA Энн Макклейн, Николь Айерс, Джонатан Ким, а также японский астронавт Такуя Ониси.