Поиск

На борту МКС впервые в истории откроется музейная выставка

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Музейная выставка впервые в истории откроется на борту Международной космической станции; 18 марта члены 72-й космической экспедиции выйдут на связь с Землей и проведут экскурсию по этой выставке, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Впервые в истории музейная выставка откроется на борту Международной космической станции. Она посвящена 60-летию первого выхода человека в открытый космос", - написал Собянин в своем телеграм-канале в понедельник.

Передвижная выставка Музея космонавтики состоит из 10 планшетов, которые при поддержке "Роскомоса" доставили на МКС на грузовом корабле "Прогресс МС-30". Представлены схема выхода из космического корабля "Восход-2" с пометками, сделанными рукой Алексея Леонова, его кисть для живописи и образцы космической техники, отметил мэр.

"Уже завтра в 11:34 члены 72-й космической экспедиции - лётчики-космонавты, Герои России Алексей Овчинин, Иван Вагнер и космонавт-испытатель Александр Горбунов - выйдут на связь с Землёй и проведут экскурсию по выставке", - сообщил Собянин и добавил, что экскурсию можно будет посмотреть в трансляции.

МКС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Таиланд хочет вдвое сократить срок безвизового пребывания иностранных туристов

Таиланд хочет вдвое сократить срок безвизового пребывания иностранных туристов

Вучич заверил, что "Майдан" в Сербии невозможен

Власти Сербии готовы допустить ФСБ и ФБР до расследования предполагаемых звуковых пушек на протестах

Власти Сербии готовы допустить ФСБ и ФБР до расследования предполагаемых звуковых пушек на протестах

МИД Руанды обязал бельгийских дипломатов покинуть страну в течение 48 часов

Павел Дуров подтвердил, что прибыл из Франции в Дубай

ЕС выплатит Киеву очередной транш помощи в 3,5 млрд евро из украинского фонда

Суд в Тбилиси вынес еще один приговор Саакашвили

Суд в Тбилиси вынес еще один приговор Саакашвили

Китай обнародовал план действий для стимулирования потребления

Трамп заявил, что проведет разговор с президентом России 18 марта

Трамп заявил, что проведет разговор с президентом России 18 марта

Что случилось этой ночью: понедельник, 17 марта

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6032 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе367 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2201 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });