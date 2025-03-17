На борту МКС впервые в истории откроется музейная выставка

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Музейная выставка впервые в истории откроется на борту Международной космической станции; 18 марта члены 72-й космической экспедиции выйдут на связь с Землей и проведут экскурсию по этой выставке, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Впервые в истории музейная выставка откроется на борту Международной космической станции. Она посвящена 60-летию первого выхода человека в открытый космос", - написал Собянин в своем телеграм-канале в понедельник.

Передвижная выставка Музея космонавтики состоит из 10 планшетов, которые при поддержке "Роскомоса" доставили на МКС на грузовом корабле "Прогресс МС-30". Представлены схема выхода из космического корабля "Восход-2" с пометками, сделанными рукой Алексея Леонова, его кисть для живописи и образцы космической техники, отметил мэр.

"Уже завтра в 11:34 члены 72-й космической экспедиции - лётчики-космонавты, Герои России Алексей Овчинин, Иван Вагнер и космонавт-испытатель Александр Горбунов - выйдут на связь с Землёй и проведут экскурсию по выставке", - сообщил Собянин и добавил, что экскурсию можно будет посмотреть в трансляции.