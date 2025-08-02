Армения и США проведут совместные военные учения 12-20 августа

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях в Армении пройдут армяно-американские совместные учения Eagle Partner 2025.

Как сообщает в субботу пресс-служба Минобороны Армении, учения пройдут с 12 по 20 августа.

"В учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении, Сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии штата Канзас. Учения предусматривают подготовку и выполнение миротворческих задач с акцентом на процедуры медицинской эвакуации", - отметили в Минобороны.

По сообщению ведомства, целью учений является повышение уровня взаимодействия подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях, в рамках миротворческих операций, осуществление обмена передовым опытом управления и тактической коммуникации, а также повышение готовности миротворческого подразделения ВС Армении.

"В рамках подготовки к миротворческим миссиям подразделения, готовящиеся к международным операциям, периодически принимают участие в подобных совместных учениях и тренировках в странах-партнерах", - заявили в Минобороны.

Аналогичные учения впервые были проведены в Армении в сентябре 2023 года.

В январе Армения и США подписали хартию о стратегическом партнерстве. Тогда госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в направлении укрепления мира и защиты границ Армении будет продолжена инициатива Eagle Partner.