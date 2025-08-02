Поиск

Армения и США проведут совместные военные учения 12-20 августа

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях в Армении пройдут армяно-американские совместные учения Eagle Partner 2025.

Как сообщает в субботу пресс-служба Минобороны Армении, учения пройдут с 12 по 20 августа.

"В учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении, Сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии штата Канзас. Учения предусматривают подготовку и выполнение миротворческих задач с акцентом на процедуры медицинской эвакуации", - отметили в Минобороны.

По сообщению ведомства, целью учений является повышение уровня взаимодействия подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях, в рамках миротворческих операций, осуществление обмена передовым опытом управления и тактической коммуникации, а также повышение готовности миротворческого подразделения ВС Армении.

"В рамках подготовки к миротворческим миссиям подразделения, готовящиеся к международным операциям, периодически принимают участие в подобных совместных учениях и тренировках в странах-партнерах", - заявили в Минобороны.

Аналогичные учения впервые были проведены в Армении в сентябре 2023 года.

В январе Армения и США подписали хартию о стратегическом партнерстве. Тогда госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в направлении укрепления мира и защиты границ Армении будет продолжена инициатива Eagle Partner.

Армения США Eagle Partner
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На юге Индонезии на острове Флорес извергается вулкан Левотоби Лаки-лаки

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на борту пристыковался к МКС

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на борту пристыковался к МКС

Что случилось этой ночью: суббота, 2 августа

Трамп заявил, что американские атомные подводные лодки приближаются к РФ

Трамп заявил, что американские атомные подводные лодки приближаются к РФ

Трамп объяснил решение об атомных подлодках стремлением защитить американцев

Трамп распорядился о размещении ядерных подлодок из-за высказываний Медведева

Barclays выйдет из климатической группы Net-Zero Banking Alliance

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" в составе экипажа стартовал к МКС

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" в составе экипажа стартовал к МКС

Лукашенко назвал опасной эскалацией инцидент с беспилотником в Минске

США с 7 августа вводят пошлины для 68 стран и Евросоюза

США с 7 августа вводят пошлины для 68 стран и Евросоюза
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6867 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2326 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });