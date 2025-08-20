Поиск

В Армении завершились совместные с США военные учения

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Армении завершились армянско-американские совместные учения Eagle Partner 2025, сообщает Минобороны республики.

"20 августа состоялась церемония закрытия армяно-американских военных учений Eagle Partner 2025, проводимых в Армении в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях. Руководство учений поблагодарило личный состав за плодотворное сотрудничество, успешное проведение совместных учений и обмен опытом", - заявили в ведомстве.

Учения Eagle Partner 2025 были начаты в Армении 12 августа. В них приняли участие военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении, Сухопутных войск США в Европе и Африке, Национальной гвардии штата Канзас. Учения предусматривали подготовку и выполнение миротворческих задач с акцентом на процедуры медицинской эвакуации.

Аналогичные учения впервые были проведены в Армении в сентябре 2023 года.

В январе 2024 года Армения и США подписали хартию о стратегическом партнерстве. Тогда занимавший пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что в направлении укрепления мира и защиты границ Армении будет продолжена инициатива Eagle Partner.

