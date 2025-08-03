В Газе сообщили о почти 120 погибших и 866 раненых за сутки

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Не менее 119 человек погибли в секторе Газа за последние сутки на фоне продолжения там израильской военной операции, сообщают в воскресенье ближневосточные СМИ со ссылкой на палестинские службы здравоохранения.

Кроме того, еще 866 человек получили ранения.

Таким образом, общее число жертв в Газе с момента начала боев 7 октября 2023 года приближается, согласно палестинским данным, к 61 тыс. человек, а почти 150 тыс. были ранены.

Израильская сторона неоднократно подвергала сомнениям палестинские данные о погибших и пострадавших в Газе.

Израиль проводит операцию в секторе Газа в ответ на кровопролитное нападение палестинских военизированных группировок на израильскую территорию.