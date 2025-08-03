Поиск

В Газе сообщили о почти 120 погибших и 866 раненых за сутки

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Не менее 119 человек погибли в секторе Газа за последние сутки на фоне продолжения там израильской военной операции, сообщают в воскресенье ближневосточные СМИ со ссылкой на палестинские службы здравоохранения.

Кроме того, еще 866 человек получили ранения.

Таким образом, общее число жертв в Газе с момента начала боев 7 октября 2023 года приближается, согласно палестинским данным, к 61 тыс. человек, а почти 150 тыс. были ранены.

Израильская сторона неоднократно подвергала сомнениям палестинские данные о погибших и пострадавших в Газе.

Израиль проводит операцию в секторе Газа в ответ на кровопролитное нападение палестинских военизированных группировок на израильскую территорию.

Хроника 07 октября 2023 года – 03 августа 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
сектор Газа Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На Солнце произошла самая сильная вспышка за полтора месяца

Что случилось этой ночью: воскресенье, 3 августа

Постпред США при НАТО сообщил, что Уиткофф прибудет в Россию на выходных

Постпред США при НАТО сообщил, что Уиткофф прибудет в Россию на выходных
Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС отказался сложить оружие вплоть до создания палестинского государства

Переговоры по решению пограничного спора Таиланда и Камбоджи начнутся 4 августа

Переговоры по решению пограничного спора Таиланда и Камбоджи начнутся 4 августа
Обострение палестино-израильского конфликта

Уиткофф считает, что нужно добиваться полного завершения боевых действий в Газе

Моди заявил, что Индии нужно опираться на собственную экономику

Моди заявил, что Индии нужно опираться на собственную экономику
Обострение палестино-израильского конфликта

В ЦАХАЛ заявили об ожидании скорой ясности в вопросе освобождения заложников

Последствия шторма "Вифа" привели к гибели не менее шести человек в Таиланде

Последствия шторма "Вифа" привели к гибели не менее шести человек в Таиланде

Экипаж корабля Crew Dragon после стыковки c МКС перешел на ее борт

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2331 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6872 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });