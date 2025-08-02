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В ЦАХАЛ сообщили о разгроме батальона ХАМАС на севере сектора Газа

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу заявили, что израильские военные ликвидировали батальон группировки ХАМАС, который действовал в городе Бейт-Ханун на севере сектора Газа, сообщает The Times of Israel.

"Батальон "Бейт-Ханун", который представлял угрозу для кибуца Нир-Ам и города Сдерот, капитулировал", - говорится в заявлении ЦАХАЛ.

По данным издания, трое последних бойцов батальона ХАМАС вышли из туннеля и сдались войскам. Они показали военным склад вооружений возле туннеля. Военнослужащие ЦАХАЛ отправили пленных на допрос, конфисковали оружие, а саперы занялись подготовкой туннеля к подрыву.

The Times of Israel напоминает, что после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года ЦАХАЛ пять раз вела операции в Бейт-Хануне. Изначально в батальон "Бейт-Ханун" входило более 1 тыс. бойцов.

Хроника 07 октября 2023 года – 02 августа 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль сектор Газа ЦАХАЛ ХАМАС
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