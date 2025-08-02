ХАМАС отказался сложить оружие вплоть до создания палестинского государства

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В группировке ХАМАС заявили, что отказываются разоружиться, пока не будет создано государство палестинцев со столицей в Иерусалиме.

"Вооруженное сопротивление (...) не может прекратиться до тех пор, пока не удастся полностью восстановить наши национальные права, и в первую очередь, создать независимое и полностью суверенное палестинское государство со столицей в Иерусалиме", - приводит Al Arabiya выдержки из заявления ХАМАС.

В группировке отметили, что объявляют об этом в ответ на сообщения ряда СМИ, приводящих слова спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о готовности ХАМАС разоружиться.

Также в ХАМАС подвергли критике визит Уиткоффа в сектор Газа в центр по раздачи гумпомощи населению, назвав поездку "заранее отрепетированной театральной постановкой, призванной ввести в заблуждение общественное мнение". В ХАМАС призвали США сыграть роль в прекращении огня в Газе, в выводе израильских войск, снятии блокады с анклава.

Ранее в субботу Уиткофф заявил, что окончательное прекращение боев в секторе Газа и полноценное соглашение по урегулированию ситуации должны быть сейчас главной политической задачей.

В то же время Уиткофф заявил, что ему нечего сообщить об успехах в переговорах с ХАМАС по заложникам. "ХАМАС ведет себя так, словно не держит слово. Переговоры обескураживали, и теперь мы думаем: нам нужно сделать все или ничего", - сказал спецпосланник президента.