Поиск

ХАМАС отказался сложить оружие вплоть до создания палестинского государства

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В группировке ХАМАС заявили, что отказываются разоружиться, пока не будет создано государство палестинцев со столицей в Иерусалиме.

"Вооруженное сопротивление (...) не может прекратиться до тех пор, пока не удастся полностью восстановить наши национальные права, и в первую очередь, создать независимое и полностью суверенное палестинское государство со столицей в Иерусалиме", - приводит Al Arabiya выдержки из заявления ХАМАС.

В группировке отметили, что объявляют об этом в ответ на сообщения ряда СМИ, приводящих слова спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о готовности ХАМАС разоружиться.

В миреУиткофф считает, что нужно добиваться полного завершения боевых действий в ГазеЧитать подробнее

Также в ХАМАС подвергли критике визит Уиткоффа в сектор Газа в центр по раздачи гумпомощи населению, назвав поездку "заранее отрепетированной театральной постановкой, призванной ввести в заблуждение общественное мнение". В ХАМАС призвали США сыграть роль в прекращении огня в Газе, в выводе израильских войск, снятии блокады с анклава.

Ранее в субботу Уиткофф заявил, что окончательное прекращение боев в секторе Газа и полноценное соглашение по урегулированию ситуации должны быть сейчас главной политической задачей.

В то же время Уиткофф заявил, что ему нечего сообщить об успехах в переговорах с ХАМАС по заложникам. "ХАМАС ведет себя так, словно не держит слово. Переговоры обескураживали, и теперь мы думаем: нам нужно сделать все или ничего", - сказал спецпосланник президента.

Хроника 07 октября 2023 года – 02 августа 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
сектор Газа ХАМАС Израиль США Стив Уиткофф
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Переговоры по решению пограничного спора Таиланда и Камбоджи начнутся 4 августа

Переговоры по решению пограничного спора Таиланда и Камбоджи начнутся 4 августа
Обострение палестино-израильского конфликта

Уиткофф считает, что нужно добиваться полного завершения боевых действий в Газе

Моди заявил, что Индии нужно опираться на собственную экономику

Моди заявил, что Индии нужно опираться на собственную экономику
Обострение палестино-израильского конфликта

В ЦАХАЛ заявили об ожидании скорой ясности в вопросе освобождения заложников

Последствия шторма "Вифа" привели к гибели не менее шести человек в Таиланде

Последствия шторма "Вифа" привели к гибели не менее шести человек в Таиланде

Экипаж корабля Crew Dragon после стыковки c МКС перешел на ее борт

Агентство ANI сообщило о продолжении закупки Индией российской нефти

На юге Индонезии на острове Флорес извергается вулкан Левотоби Лаки-лаки

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на борту пристыковался к МКС

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на борту пристыковался к МКС

Что случилось этой ночью: суббота, 2 августа

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2330 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6869 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });