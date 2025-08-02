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Уиткофф считает, что нужно добиваться полного завершения боевых действий в Газе

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил в субботу, что окончательное прекращение боев в секторе Газа и полноценное соглашение по урегулированию ситуации должны быть сейчас главной задачей.

"План состоит в том, чтобы покончить с войной, а не усилить ее", - цитирует The Times of Israel Уиткоффа со встречи с родственниками заложников.

Он добавил, что вместо промежуточного соглашения Израиля и группировки ХАМАС нужно добиваться окончания боев и возвращения всех заложников. Спецпосланник президента США отметил, что большинство жителей Газы тоже хотят возвращения домой заложников, потому что после этого можно начать восстановление анклава.

Вместе с тем Уиткофф заявил, что ему нечего сообщить об успехах в переговорах с ХАМАС по заложникам.

"Я хотел бы, чтобы у меня были новости для вас. Но ситуация сложная. Есть много причин, почему я не могу приводить подробности. ХАМАС - террористическая организация", - сказал он, обращаясь к семьям заложников.

Уиткофф добавил, что судьба заложников сильно беспокоит президента США Дональда Трампа, который желает возвращения их всех домой.

"ХАМАС ведет себя так, словно не держит слово. Переговоры обескураживали, и теперь мы думаем: нам нужно сделать все или ничего", - сказал спецпосланник президента.

По данным издания, встреча Уиткоффа и членов семей заложников продолжалась примерно три часа.

В июле США и Израиль отозвали свои делегации из столицы Катара Дохи, где проходили переговоры об освобождении заложников и прекращении огня в Газе. Уиткофф тогда обвинил ХАМАС в недобросовестной позиции.

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Ранее CNN, ссылаясь на информированный источник, сообщил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отложил принятие решения о дальнейших военных действиях в секторе Газа. "Решение не будет принято на этой неделе, сообщил источник. Это происходит на фоне внутренних разногласий в израильском правительстве по поводу предпочтительного курса действий в анклаве", - говорится в сообщении.

Глава Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир ранее в субботу заявил, что израильская сторона вскоре определится с пониманием того, возможно ли добиться соглашения об освобождении остающихся в секторе Газа заложников.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали операцию против ХАМАС в секторе Газа.

По данным Минздрава Газы, в анклаве за время операции погибли более 60 тыс. человек.

Хроника 07 октября 2023 года – 02 августа 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль сектор Газа ХАМАС США Стив Уиткофф
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