Новый президент Польши пообещал сделать польскую армию ведущей силой НАТО в Европе

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Избранный президент Польши Кароль Навроцкий в инаугурационной речи заявил, что намерен сделать польскую армию ведущей силой НАТО в Евросоюзе. Об этом сообщают польские СМИ.

"Как президент я буду поддерживать все усилия по модернизации польской армии и стремиться сделать ее крупнейшей силой НАТО в ЕС", - сказал Навроцкий.

"Польша должна быть лидером в укреплении мощи (...) и ответственности на восточном фланге НАТО", - подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что польская армия стала крупнейшей в Евросоюзе, а через несколько лет станет и "сильнейшей в регионе".

Численность польской армии в настоящее время превышает отметку в 210 тысяч военнослужащих, до конца 2025 года планируется увеличить ее до 230 тысяч.