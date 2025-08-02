Польша завершила возведение электронного барьера на границе с Белоруссией по реке Буг

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Завершено строительство электронного барьера в Люблинском воеводстве Польши на водном участке границы с Белоруссией, сообщил в субботу министр внутренних дел и администрации Марцин Кервинский.

"После полутора лет интенсивной работы мы установили электронный барьер вдоль реки Буг стоимостью 280 млн злотых ($75 млн в эквиваленте - ИФ)", - цитирует главу польского МВД пресс-служба ведомства.

Кервинский добавил, что в целом на электронный барьер и усиление физического заграждения на границе с Белоруссией уже потрачено более $160 млн и "инвестиции будут продолжены".

По словам министра, в результате "эффективность выявления попыток незаконного пересечения границы выросла с 30% до почти 98%".

В 2022 году Польша возвела стальной забор длиной 186 км и высотой 5,5 м с колючей проволокой на всей протяженности границы с Белоруссией, за исключением участков, проходящих по рекам. Позже этот барьер был укреплен.

Летом 2023 года завершилась установка электронного барьера на сухопутном участке польско-белорусской границы. Он включает в себя электронные системы контроля, в том числе камеры ночного видения, тепловизорные камеры, десятки километров кабелей обнаружения. Возведение электронного барьера на водных участках границы началось в конце февраля 2024 года. Ранее были сданы участки электронного барьера на пограничных реках Свислочь и Источанка в Подляском воеводстве (граничит с Гродненской и Брестской областями Белоруссии).