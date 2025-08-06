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Кароль Навроцкий приведен к присяге в качестве президента Польши

Кароль Навроцкий приведен к присяге в качестве президента Польши
Фото: AP/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Польше в среду привели к присяге нового президента страны Кароля Навроцкого, сообщает агентство EFE.

Церемония состоялась в Национальном собрании Польши. Навроцкого сопровождала супруга.

Выступая перед депутатами, он пообещал быть "голосом польского народа".

Навроцкий победил на выборах президента, второй тур которых состоялся 1 июня. Избранный президент получил 50,89% голосов, а его соперник градоначальник Варшавы Рафал Тшасковский от праволиберальной партии "Гражданская платформа", возглавляемой действующим премьером Дональдом Туском, - 49,11%.

Ранее Навроцкий был руководителем Института национальной памяти Польши, на выборах выступал как независимый кандидат, однако его поддерживала консервативная партия "Право и справедливость". Он замешан в нескольких скандалах, в частности, в уголовном расследовании по факту мошенничества с пожилым мужчиной, который передал Навроцкому права собственности на квартиру. Избранный президент заявляет, что действовал исключительно из добрых намерений по отношению к мужчине.

В 2024 году Навроцкий был объявлен в розыск МВД России из-за уголовных обвинений в причастности к сносу памятников Красной армии в Польше.

Политик неоднократно делал резкие высказывания в отношении РФ. Так, в марте этого года он заявил, что не против идеи разрыва дипломатических отношений с Россией.

Польша Кароль Навроцкий
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