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Польша продлила пограничный контроль на границах Германии и Литвы

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Пограничный контроль на границах Польши с Германией и Литвой продлен до 4 октября, сообщил в воскресенье министр внутренних дел и администрации Марцин Кервинский.

"Я был на нашей восточной границе. Там мы пытаемся перекрыть восточный маршрут нелегальной миграции и добиваемся в этом больших успехов. 98% герметичности нашего заграждения означает, что... нелегальная миграция перемещается на другие участки. Отсюда и решение продлить временный пограничный контроль на границах Германии и Литвы еще на два месяца - до 4 октября этого года", - сказал Кервинский, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Он подчеркнул, что "наши европейские партнеры полностью понимают решение о продлении временного пограничного контроля".

"Соответствующее распоряжение было передано в Европейскую комиссию для уведомления. Польша эффективно обеспечивает безопасность своих границ - как на востоке, так и на западе и севере", - резюмировал глава МВД Польши.

Польша восстановила временный пограничный контроль с Литвой и Германией в начале июля. Первоначально этот режим должен был действовать с 7 июля по 5 августа. На границе с Литвой транспортные средства проверяются в 13 пунктах, контроль носит выборочный характер.

По утверждению Варшавы, такое решение принято для того, чтобы остановить так называемую вторичную нелегальную миграцию из Белоруссии, когда иммигранты пытаются попасть в Польшу и Германию через Латвию и Литву.

Польша Германия Литва
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