По утверждению СМИ, Трамп призвал свою команду ускорить организацию встречи с Путиным

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп поручил активизировать усилия по проведению встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, утверждает телеканал CNN со ссылкой на двух чиновников Белого дома.

"Хотя планирование поездки президента и важной встречи с мировыми лидерами обычно требует времени, эти официальные лица отметили, что Трамп призвал свою команду действовать быстро", - говорится в сообщении.

Как заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, Трамп готов провести встречу и с президентом РФ Владимиром Путиным и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Россияне выразили желание встретиться с президентом Трампом. Трамп открыт ко встрече и с президентом Путиным, и с президентом Зеленским", - приводят ее слова западные СМИ.

Источники CNN заявили, что "помощники Трампа немедленно начали планировать эти встречи".

