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В Белом доме подтвердили, что Трамп готов встретиться с Путиным и Зеленским

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп готов провести встречу и с главой РФ Владимиром Путиным, и с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Россияне выразили желание встретиться с президентом Трампом. Трамп открыт ко встрече и с президентом Путиным, и с президентом Зеленским", - приводят ее слова западные СМИ.

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Ранее в среду газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники передавала, что Трамп планирует организовать на следующей неделе встречу с Путиным.

"Трамп намерен лично встретиться с Путиным на следующей неделе. Вскоре после этого он планирует трехстороннюю встречу с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, заявили два человека, знакомых с планом", - информировала газета.

"По словам источников, Трамп раскрыл эти планы в разговоре с европейскими лидерами в среду. В будущих встречах участвовали бы лишь трое лидеров, без каких-либо их европейских коллег", - отмечала NYT.

Также в среду Трамп заявил, что у его спецпосланника Стива Уиткоффа прошли очень конструктивные переговоры с Путиным. "У моего спецпосланника Стива Уиткоффа состоялась очень продуктивная встреча с президентом России Владимиром Путиным. Достигнут крупный успех!" - написал Трамп в соцсети X.

В среду во время визита в Москву Уиткофф встретился с президентом Путиным. Президент России и спецпосланник президента США обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Беседа продолжалась около трех часов.

"С нашей стороны, в частности, по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы", сказал Ушаков. По его словам, "соответствующие сигналы получены и от президента Трампа".

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
Дональд Трамп РФ США Владимир Путин Владимир Зеленский Белый дом
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