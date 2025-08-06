В Белом доме сомневаются, что можно устроить встречу Трампа и Путина на следующей неделе

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Саммит президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина будет непросто организовать на следующей неделе, передает в среду CNN со ссылкой на неназванного сотрудника Белого дома.

"Один служащий Белого дома отметил, что в то время, как Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным на следующей неделе, вероятно, будет сложно провести встречу в такое время, если учесть необходимые переговоры, а также трудности с логистикой", - информирует телеканал.

Ранее в среду газета The New York Times со ссылкой на источники передавала, что Трамп планирует организовать на следующей неделе встречу с Путиным.

"Трамп намерен лично встретиться с Путиным на следующей неделе. Вскоре после этого он планирует трехстороннюю встречу с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, заявили два человека, знакомых с планом", - информировала газета.

"По словам источников, Трамп раскрыл эти планы в разговоре с европейскими лидерами в среду", - передавало издание.

CNN добавляет, что европейский правительственный источник подтвердил содержание разговора.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп готов провести встречу и с президентом РФ Путиным, и с президентом Украины Зеленским.