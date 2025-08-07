Поиск

Президент Азербайджана Алиев прибыл с визитом в США

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в США по приглашению президента Дональда Трампа, сообщают азербайджанские СМИ.

В правительстве Армении сообщили, что США 7-8 августа посетит и премьер-министр республики Никол Пашинян, и в эти дни в США он проведет "трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, направленную на содействие миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе".

Ранее о встрече Трампа, Пашиняна и Алиева написала Washington Post, сославшись на источники. Издание не исключает, что по результатам встречи может быть объявлено о заключении мирного соглашения между Баку и Ереваном.

В последний раз Алиев и Пашинян встречались 10 июля 2025 года в Абу-Даби.

