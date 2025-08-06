В Ереване подтвердили, что в Вашингтоне состоится встреча Трампа, Пашиняна и Алиева

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента США Дональда Трампа состоится в Вашингтоне 7-8 августа, сообщили в правительстве Армении.

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян 7-8 августа посетит США. В Вашингтоне премьер-министр Пашинян проведет двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, посвященную укреплению стратегического партнерства между Арменией и США, а также трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, направленную на содействие миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе", - заявили в пресс-службе кабмина.

Ранее о встрече Трампа, Пашиняна и Алиева написала газета Washington Post, сославшись на источники. Издание не исключает, что по результатам встречи может быть объявлено о заключении мирного соглашения между Баку и Ереваном.

В последний раз Пашинян и Алиев встречались 10 июля в Абу-Даби. Тогда МИД Армении сообщил, что на встрече "было подтверждено, что двусторонние переговоры представляют собой наиболее эффективный формат для обсуждения всех вопросов, касающихся процесса нормализации, и на этой основе было решено продолжать такой диалог, ориентированный на результат".

Лидеры стран, "отметив прогресс в процессе делимитации границы, поручили соответствующим государственным комиссиям продолжить практическую работу в этом направлении, стороны также договорились продолжить двусторонние переговоры и меры по укреплению доверия между двумя странами".