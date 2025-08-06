Президент США в пятницу примет в Белом доме лидеров Армении и Азербайджана

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пригласил главу Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на встречу в Белый дом, сообщает Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, встреча пройдет в Белом доме в пятницу - 8 августа.

Издание отмечает, что таким образом Трамп пытается стать посредником в заключении мирного соглашения между Ереваном и Баку, которые оказались втянутыми в многолетний конфликт.

Washington Post не исключает, что по результатам встречи может быть объявлено о заключении мирного соглашения.