Израиль может отказаться от оборонного сотрудничества с Лондоном в случае признания им Палестины

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Израиль рассматривает возможность прекращения сотрудничества с Великобританией в области обороны и безопасности, если она признает Палестину как государство, сообщила The Times со ссылкой на дипломатические источники.

"Источники, близкие к правительству Нетаньяху, отметили, что Израиль ценит свои отношения с Великобританией, но недавние британские решения, включая потенциальное признание Палестины, поставили партнерство под угрозу", - говорится в публикации.

Один из дипломатов сказал изданию, что "премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху изучает ряд ответных мер, включая разрыв отношений с Великобританией, если она в ближайшие недели продолжит признавать Палестину".

Он заявил: "Лондону нужно быть осторожным, потому что у Биби (краткое имя Нетаньяху - ИФ) и его министров тоже есть козыри, которые они могли бы разыграть".

Еще один источник газеты предупредил, что страны, добивающиеся признания Палестины, должны "тщательно обдумать последствия" своих действий.

В июле британское правительство заявило: "Мы намерены защитить эффективность решения о сосуществовании двух государств, а потому мы признаем государство Палестина в сентябре на сессии Генассамблеи ООН, если израильские власти не примут существенные шаги для завершения ужасающей ситуации в Газе".

Ранее о своем намерении признать палестинское государство заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

