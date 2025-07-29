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Великобритания назвала срок признания палестинского государства

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Власти Великобритании заявили о намерении признать палестинское государство в сентябре, если к тому времени израильские власти не примут шагов для завершения конфликта и решения гуманитарного кризиса в секторе Газа, сообщает сайт британского правительства.

Заявление правительства начинается с выражения озабоченности судьбой израильских заложников и населения Газы.

"Мы намерены защитить эффективность решения о сосуществовании двух государств, а потому мы признаем государство Палестина в сентябре перед Генассамблеей ООН, если израильские власти не примут существенные шаги для завершения ужасающей ситуации в Газе...", - говорится в заявлении.

Также Лондон призывает немедленно заключить перемирие в Газе, разрешить отправку дополнительной гуманитарной помощи ООН в Газу и освободить израильских заложников, которых ХАМАС держит в анклаве.

Британские власти выразили готовность работать с международными партнерами для создания мирного плана для сектора Газа, который включит в себя переходные механизмы управления и безопасности и обеспечит доставку гуманитарной помощи.

При этом в Лондоне признали, что сам факт признания Палестины не изменит ситуацию в анклаве, а потому Великобритания будет доставлять гуманитарную помощь в Газу по воздуху и вывозить из анклава раненых детей для прохождения лечения в британских больницах.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж признает государство Палестина в сентябре на Генеральной ассамблее ООН. Также в Риме заявили о готовности признать палестинское государство после его фактического учреждения. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц посчитал признание Палестины возможным только после прекращения огня в Газе.

Великобритания Газа ООН Палестина ХАМАС
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