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Канада признает палестинское государство на сессии ГА ООН в сентябре

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о планах Оттавы в рамках предстоящей сентябрьской сессии Генассамблеи ООН признать палестинское государство.

"Канада намерена признать государство Палестина на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в сентябре 2025 года", - говорится в заявлении Карни, опубликованном на сайте премьера.

Отмечается, что признание Палестины продиктовано приверженностью Палестинской национальной администрации необходимым реформам, включая обязательства палестинского лидера Махмуда Аббаса "фундаментально реформировать систему управления, провести всеобщие выборы в 2026 году, в которых движение ХАМАС не сможет участвовать, и демилитаризировать Палестинское государство".

Кроме того, Карни вновь призвал ХАМАС освободить захваченных в результате атаки 7 октября 2023 года заложников, а также подчеркнул, что движение "не должно играть никакой роли в будущем управлении Палестиной".

Во вторник власти Великобритании также заявили о намерении признать палестинское государство в сентябре, если к тому времени израильские власти не примут шагов для завершения конфликта и решения гуманитарного кризиса в секторе Газа.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Париж признает государство Палестина в сентябре на Генеральной ассамблее ООН. Италия заявила о готовности признать палестинское государство после его фактического учреждения. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц посчитал признание Палестины возможным только после прекращения огня в Газе.

Канада Марк Карни Палестина признание
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