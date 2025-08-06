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Израиль планирует занять еще часть Газы, задействовав пять армейских дивизий против ХАМАС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Власти Израиля собираются одобрить рассчитанный на пять месяцев план дальнейших боевых действий в секторе Газа, который предусматривает захват еще части территории анклава, сообщает в среду The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

"Источники заявили изданию в среду, что план правительства по сектору Газа, поддержанный премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, должен быть представлен кабинету безопасности в четверг. Ожидается, что он будет включать в себя захват еще территорий в анклаве", - информирует газета.

"Следует ждать, что для реализации плана задействуют пять дивизий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Он рассчитан на пять месяцев", - продолжает газета.

Также предусматривается переселение примерно одного миллиона жителей города Газа. В то же время, по словам источника, власти хотят существенно нарастить объемы гумпомощи, которые раздают жителям сектора Газа.

Источники отметили, что план, наверняка, одобрят в четверг. "Настоящий вопрос состоит в том, какую именно версию плана примут", - отметили они. В то же время два собеседника издания уточнили, что любое предложение, которое может поступить от США, напрямую повлияет на ход действий ЦАХАЛ в Газе и на обсуждения в четверг.

Между тем, передает The Times of Israel, командующий Южного военного округа ЦАХАЛ генерал-майор Янив Асор признал, что в израильском командовании существуют разногласия по поводу наилучшего способа действий в Газе.

Также ранее сообщалось, что глава Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир выступает против занятия Газы на долгий период.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали операцию против ХАМАС в секторе Газа. В настоящее время израильские военные контролируют около 75% сектора.

По данным Минздрава Газы, в анклаве за время операции погибли более 60 тыс. человек

Хроника 07 октября 2023 года – 06 августа 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС ЦАХАЛ Газа
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