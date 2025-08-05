СМИ в Израиле сообщили о попытках Нетаньяху снизить напряженность между США и РФ

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху предпринимает действия, направленные на деэскалацию напряженности в отношениях между американским президентом Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, сообщает во вторник израильский телеканал "Кан" со ссылкой на источники.

Согласно собеседникам телеканала, о некоторых телефонных разговорах Нетаньяху с российским лидером сообщается СМИ, а информация о ряде других бесед остается в секрете.

Ранее Трамп заявил, что отдал приказ о переброске двух атомных подлодок после высказываний заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, так как стремится защитить американцев.

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не хотел бы втягиваться в полемику с США по поводу ядерных угроз, так как все должны быть аккуратны с ядерной риторикой.

Накануне сообщалось, что Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху.