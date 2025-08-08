Католикос всех армян отправился с визитом в США

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Католикос всех армян Гарегин Второй отправился с недельным визитом в США, сообщили в пресс-канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

В рамках патриаршего визита Гарегин Второй встретится с правящим архиереем епархии, духовенством и благотворителями, отмечается в сообщении.

В США находится и премьер Армении Никол Пашинян, который вечером в пятницу встретится с американским лидером Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Визит католикоса проходит на фоне напряженных отношений с властями Армении. Отношения между Армянской апостольской церковью и правительством республики стали напряжёнными после прихода к власти Пашиняна и его заявлений о принадлежности Карабаха Азербайджану. Ранее Гарегин Второй заявлял, что Армянская церковь не отказалась от своего призыва к отставке Пашиняна.

С конца мая Пашинян выступает с резкими заявлениями против Гарегина Второго и архиепископов.

В конце июня в Ереване были арестованы два архиепископа Армянской апостольской церкви. Глава Ширакской епархии архиепископ Микаэл Аджапахян обвиняется в призывах к захвату власти, а лидер протестного движения "Священная борьба", архиепископ Баграт Галстанян - в планировании террористических действий и захвата власти в Армении. Помимо архиепископов арестованы еще 15 человек.

В 2024 году архиепископ Баграт с благословления Гарегина Второго объявил о проведении акций протеста в Ереване против политики властей Армении в вопросе делимитации границ с Азербайджаном.