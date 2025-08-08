Поиск

Египет и Катар работают над планом по освобождению заложников в Газе в обмен на завершение войны

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Египет и Катар, посредничающие в урегулировании конфликта в секторе Газа, работают над соглашением, по которому группировка ХАМАС передаст Израилю оставшихся заложников и тела погибших в обмен на окончание боевых действий, сообщает в пятницу Associated Press (AP).

"Посредники из Египта и Катара работают над новым рамочным соглашением, которое будет включать в себя освобождение всех заложников и передачу тел погибших в обмен на вывод Израилем войск из сектора и конец боевых действий, заявили агентству два чиновника из арабских стран", - информирует агентство.

По словам собеседников AP, эти усилия поддерживают крупнейшие государства Персидского залива, поскольку они обеспокоены угрозой дальнейшей дестабилизации региона.

"Чиновник, непосредственно участвующий в этих усилиях, заявил, что в настоящее время ведутся переговоры о "заморозке" боевых действий, что может подразумевать сохранение оружия у членов ХАМАС, но при этом запрет на его использование. Соглашение также будет включать требование отстранить группировку от контроля над сектором", - информирует агентство.

Кроме того, договоренности будут подразумевать создание временного палестино-арабского комитета для управления сектором и контроля за работами по восстановлению его инфраструктуры. Затем США и их союзники на Ближнем Востоке, включая Катар и Египет, подготовят сотрудников силовых структур для новой палестинской администрации.

Высокопоставленный представитель ХАМАС заявил агентству, что руководство группировки известили об усилиях арабских посредников по возобновлению переговоров, но пока не узнали подробностей.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали операцию против ХАМАС в секторе Газа. В настоящее время израильские военные контролируют около 75% сектора.

