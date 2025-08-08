Вэнс заявил о разногласиях с Израилем по достижению военных целей в Газе

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о расхождениях в видении способов решения военных задач в секторе Газа у администрации президента США Дональда Трампа и израильского руководства, сообщает The Times of Israel. Он заявил об этом на совместной пресс-конференции с главой британского МИД Дэвидом Лэмми.

Вэнса спросили о расширении израильской операции в анклаве вплоть до взятия города Газа.

"В том, как именно достичь общих целей (США и Израиля в Газе), существуют некоторые расхождения", - ответил вице-президент США.

По его словам, главные цели американской администрации, которые он, среди прочих, полагает общими с Израилем - обеспечение невозможности атак движения ХАМАС на мирных жителей и урегулирование гуманитарного кризиса в Газе".

"Нам не дано знать наверняка, как решить эту крайне непростую проблему. Если бы достичь мира в этом регионе было так просто, это уже давно было бы сделано", - добавил Вэнс.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху 8 августа подтвердила, что кабинет безопасности одобрил план премьера по захвату города Газа Армией обороны Израиля для победы над группировкой ХАМАС. В заявлении сказано, что "большинство членов кабинета также поддержали список из пяти принципов, которые Израиль потребует в обмен на прекращение войны с ХАМАС".

В списке принципов - разоружение ХАМАС, возвращение всех заложников, демилитаризация сектора, контроль над безопасностью в секторе со стороны Израиля и формирование гражданского правительства без участия ХАМАС или Палестинской национальной администрации.

Нетаньяху накануне заявил, что Израиль не намерен присоединять сектор Газа.