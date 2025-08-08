Поиск

Вэнс заявил о разногласиях с Израилем по достижению военных целей в Газе

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о расхождениях в видении способов решения военных задач в секторе Газа у администрации президента США Дональда Трампа и израильского руководства, сообщает The Times of Israel. Он заявил об этом на совместной пресс-конференции с главой британского МИД Дэвидом Лэмми.

Вэнса спросили о расширении израильской операции в анклаве вплоть до взятия города Газа.

"В том, как именно достичь общих целей (США и Израиля в Газе), существуют некоторые расхождения", - ответил вице-президент США.

По его словам, главные цели американской администрации, которые он, среди прочих, полагает общими с Израилем - обеспечение невозможности атак движения ХАМАС на мирных жителей и урегулирование гуманитарного кризиса в Газе".

"Нам не дано знать наверняка, как решить эту крайне непростую проблему. Если бы достичь мира в этом регионе было так просто, это уже давно было бы сделано", - добавил Вэнс.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху 8 августа подтвердила, что кабинет безопасности одобрил план премьера по захвату города Газа Армией обороны Израиля для победы над группировкой ХАМАС. В заявлении сказано, что "большинство членов кабинета также поддержали список из пяти принципов, которые Израиль потребует в обмен на прекращение войны с ХАМАС".

В списке принципов - разоружение ХАМАС, возвращение всех заложников, демилитаризация сектора, контроль над безопасностью в секторе со стороны Израиля и формирование гражданского правительства без участия ХАМАС или Палестинской национальной администрации.

Нетаньяху накануне заявил, что Израиль не намерен присоединять сектор Газа.

Израиль США ХАМАС сектор Газа Джей Ди Вэнс Биньямин Нетаньяху Дональд Трамп
