ООН и некоторые страны осудили решение Израиля оккупировать Газу

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В ООН и в ряде стран выразили недовольство в связи с планами Израиля по оккупации Газы и призывали премьер-министра Биньямина Нетаньяху отказаться от этого решения.

"План израильских властей по полному захвату оккупированного сектора Газа должен быть немедленно отменен", - заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. По его мнению, такие действия приведут к увеличению смертей и разрушений в анклаве. Тюрк призвал немедленно завершить конфликт в секторе Газа.

В МИД Турции призвали международное сообщество "воспрепятствовать" плану Израиля, указав, что этот план нацелен на "насильственное переселение палестинцев с их собственной земли".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал решение Израиля ошибочным. По его словам, этот шаг "не поможет положить конец конфликту или добиться освобождения заложников, а только приведет к новому кровопролитию". Он призвал Израиль незамедлительно пересмотреть свое решение.

Глава МИД Австралии Пенни Вонг также раскритиковала планы израильского правительства. По ее словам, Израиль "не должен вставать на этот путь, который только усугубит гуманитарную катастрофу в Газе".

Ближневосточные СМИ сообщают, что Египет направил письмо США с предупреждением о том, что решение Израиля приведет к казни ХАМАС оставшихся израильских заложников. Высокопоставленные египетские официальные лица призвали стороны немедленно вернуться за стол переговоров, а президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси запросил возможности обсудить ситуацию с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее кабинет безопасности Израиля одобрил предложение Нетаньяху об оккупации города Газа. The Times of Israel отмечает, что план Израиля включает в себя оккупацию только города Газа, однако канцелярия Нетаньяху назвала целью этого плана "уничтожение ХАМАС", что может говорить о дальнейших планах по оккупации сектора Газа. Кроме того, в израильском руководстве отметили, что считают своей целью и "полный контроль над безопасностью в секторе Газа".

Нетаньяху заявил накануне, что Израиль не намерен присоединять к себе сектор Газа. Он уточнил: "Мы не хотим его удерживать. Мы хотим создать зону безопасности и не хотим им управлять. Мы хотим передать управление арабским силам, которые будут управлять им должным образом и не будут представлять для нас угрозу".