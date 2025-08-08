Германия остановит экспорт вооружений, которые могут использоваться в секторе Газа

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Германия решила "до дальнейшего распоряжения" не экспортировать военное оборудование, которое может быть использовано в операции Израиля в Газе, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Об этом сообщает AP.

"Из-за все более жестких военных действий израильской армии в секторе Газа, одобренных вчера вечером израильским кабинетом, немецкому правительству все труднее представить, как будут достигнуты эти цели", - сказал канцлер.

По его словам, "в таких условиях германское правительство до дальнейшего распоряжения не будет выдавать разрешения на экспорт военной техники, которая может быть использована в секторе Газа".

Мерц при этом отметил, что Израиль "имеет право защищаться от террора ХАМАС" и подчеркнул, что освобождение израильских заложников и целенаправленные переговоры о прекращении огня "являются главным приоритетом".

Кабинет безопасности Израиля одобрил план премьер-министра Биньямина Нетаньяху по захвату города Газа Армией обороны Израиля. В распространенном канцелярией премьера заявлении говорится, в частности, о решении кабинета министров поддержать "предложение Нетаньяху победить ХАМАС".

В списке - разоружение ХАМАС, возвращение всех заложников, демилитаризация сектора, контроль над безопасностью в секторе со стороны Израиля и формирование гражданского правительства без участия ХАМАС или Палестинской национальной администрации.

Портал Axios, комментируя решение кабинета безопасности, отмечает, что оно "является первым этапом наступления, которое может включать оккупацию всего сектора Газа ЦАХАЛ".

Нетаньяху 7 августа заявил, что Израиль не намерен присоединять сектор Газа.

"Мы не хотим его удерживать. Мы хотим создать зону безопасности и не хотим им управлять. Мы хотим передать управление арабским силам, которые будут управлять им должным образом и не будут представлять для нас угрозу", - сказал он.