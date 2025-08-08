Литва договорилась об участии НАТО в защите воздушного пространства республики

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене провела телефонный разговор с главнокомандующим европейскими силами НАТО Алексом Гринкевичем, и они договорились об участии НАТО в защите воздушного пространства республики, сообщила пресс-служба литовского Минобороны.

"С генералом Алексусом Гринкевичем мы обсудили необходимые действия НАТО по защите воздушного пространства Литвы. Мы немедленно начинаем обмениваться дополнительной разведывательной информацией для более эффективного мониторинга воздушного пространства. В ближайшие недели в Литву прибудет группа экспертов НАТО, которая оценит систему мониторинга воздушного пространства страны и предоставит рекомендации по укреплению противовоздушной обороны. Мы также договорились, что совместно с Верховным командованием ОВС НАТО в Европе будут приняты решения о дополнительных возможностях противовоздушной обороны", - заявила Шакалене.

По ее словам, "в ответ на ускоренное производство Россией беспилотников и их применение на поле боя Литва планирует закупить средства для усиления противовоздушной обороны на сумму 500 млн евро".

Стороны обсудили и присутствие американских войск в Литве". "С 2019 года в Литве на постоянной основе дислоцируются американский батальон и артиллерийское подразделение. Осенью планируется открытие новой инфраструктуры и учебных баз для американских войск. Инвестиции Литвы в эти проекты превышают $200 млн. Следующая ротация американских войск уже сможет воспользоваться новой инфраструктурой в Пабраде", - отмечает министерство.