Хегсет приветствовал готовность стран Балтии увеличить расходы на оборону до 5% ВВП

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны США Пит Хегсет на встрече в Пентагоне с коллегами из Эстонии Ханно Певкуром, Латвии Андрисом Спрудсом и Литвы Довиле Шакалене приветствовал планы стран Балтии увеличить оборонные расходы до 5% ВВП уже в 2026 году.

"Мы обсудили исторический успех президента Трампа в объединении Североатлантического союза после принятия на Гаагском саммите обязательства о выделении 5% расходов на оборону, которое страны Балтии намерены выполнить в следующем году", - говорится в сообщении Хегсета в соцсети Х.

"Стремление к созданию более сильного и смертоносного альянса НАТО очень велико, и я благодарю министров обороны стран Балтии за их поддержку в достижении нашей общей цели", - подчеркнул он.

На июньском саммите НАТО в Гааге страны альянса приняли обязательства увеличить расходы на оборону с нынешних 2% до 5% ВВП к 2035 году.