Литва вложила 8,5 млн евро в инфраструктуру для подготовки военнослужащих НАТО

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Минобороны Литвы направило 8,5 миллионов евро на развитие инфраструктуры военной базы Руднинкай близ границы с Белоруссией, которую готовят для размещения 45-й бригады Бундесвера.

"Министерство национальной обороны подписало контракт на проектирование и строительство многофункционального стрелкового комплекса на полигоне Руднинкай. Стоимость контракта составляет около 8,5 миллионов евро, завершение реализации проекта запланировано на IV квартал 2026 года. Стрельбище обеспечит эффективные условия для тренировок Вооруженных сил Литвы, немецкой бригады и военнослужащих других стран НАТО", - говорится в сообщении.

"Развиваемая на полигоне в Руднинкай инфраструктура - это стратегическая инвестиция в обороноспособность Литвы и союзников по НАТО и один из наших главных приоритетов. Этой осенью мы уже откроем четыре стрельбища на полигоне в Руднинкай - раньше запланированного срока, и мы держим слово, данное нашим немецким партнерам, о скорейшем создании необходимой критической инфраструктуры", - прокомментировала курирующая вопросы инфраструктуры заместитель министра национальной обороны Литвы Орияна Машале.

45-я бригада немецкой армии в составе трех маневренных батальонов, а также подразделений боевой поддержки и снабжения поэтапно перебрасывается в Литву. В настоящее время в Литве несут службу около 500 военнослужащих бригады. Планируется, что полная численность бригады, 5 тыс. военнослужащих и гражданских лиц, будет достигнута к 2027 году.

Развертываемая немецкими военными бригада будет представлять собой полностью подготовленное к боевым действиям подразделение, оснащенное всей необходимой техникой, личным составом и материальными средствами.

Местами постоянной дислокации бригады станут военные городки Руднинкай и Рукла (первый объект располагается в восточной части Литвы, близ границы с Белоруссией, второй - в центральной части республики). До окончания их строительства немецкие военные размещаются на военных объектах Неменчине и Рокантишкес близ Вильнюса.