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Литва потратит 30 млн евро на строительство инфраструктуры НАТО близ границы с РФ

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Минобороны Литвы направило более 30 млн евро на развитие инфраструктуры для приема, сосредоточения и дальнейшей переброски союзнических воинских подразделений на полигоне в Казлу-Руде (город в юго-западной Литве, близ границы с Калининградской областью РФ), сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Инвестиции направлены на строительство и модернизацию лагерей, логистических объектов, инженерной и военной инфраструктуры. Это обеспечит необходимую поддержку со стороны принимающей страны для союзнических воинских частей НАТО", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что всего к 2030 году Литва планирует потратить на инфраструктуру принимающей страны НАТО более 2,5 млрд евро. Там уточнили, что объекты будут использоваться в ходе учений, передвижения союзников через территорию республики, а также в случае военного конфликта или кризиса.

Литва НАТО РФ Калининградская область
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