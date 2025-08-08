Шейнбаум исключила возможность операций ВС США против наркоторговцев в Мексике

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент Мексики Клаудия Шейнбаум после того, как появилась информация о секретном приказе Пентагону начать применять силу против латиноамериканских наркокартелей, заявила, что не допустит появление военных США на мексиканской территории. Об этом пишет The New York Times.

"Военные США не явятся в Мексику. Мы осуществляем взаимодействие, и мы сотрудничаем, но вторжения не будет. Это исключено, абсолютно исключено. Это не часть какого-либо соглашения. Если о таком зайдет речь, мы всегда скажем "нет", - заявила Шейнбаум.

Она отметила, что намерена ознакомиться с директивой президента США Дональда Трампа, который, по данным источников NYT, отдал Пентагону тайный приказ начать силовые акции в отношении наркокартелей на территории стран Латинской Америки.

"Никакого риска вторжения на нашу территорию не существует. Нет, военные США не придут в Мексику, - цитируют Шейнбаум уже мексиканские СМИ. - Мы работаем вместе, сотрудничаем".

При этом она выразила удивление в связи с появлением этой информации из США.

"По данным The New York Times, президент США Дональд Трамп только что подписал исполнительный указ, в котором говорится о том, чтобы Пентагон использовал военную силу для борьбы с мексиканскими картелями, занимающимися контрабандой фентанила. Вы об этом что-нибудь знаете? У вас есть информация?" - спросила она журналистов.

По ее словам, такое распоряжение действительно есть, но оно не имеет никакого отношения к Мексике и касается внутренних дел США.

Шейнбаум отметила, что мексиканское руководство было предупреждено о планах подписания такого указа в США, но никакой речи о действиях каких-либо военных на территории Мексики в нем нет.

Три источника The New York Times, заявили, что в зависимости от последующих действий США Мексика может начать сворачивать сотрудничество в таких областях как безопасность и миграция.

Газета напоминает, что ранее мексиканские власти начали агрессивную кампанию против картеля "Синалоа" - одного из крупнейших мировых производителей наркотического фентанила; задействовали сотни военных и нанесли ему серьезный ущерб. Одновременно Мехико активизировал усилия по борьбе с нелегальной миграцией: так, в июне на американо-мексиканской границе пограничникам США потребовалось перехватить 6 тысяч нелегалов, против 83,5 тысяч в июне 2024 года.

Мексиканские чиновники также предупреждали, что удары беспилотниками в Мексике приведут к совершенно иным рискам и последствиями, чем при аналогичных действиях американцев в Пакистане и Афганистане.

NYT напоминает, что в феврале госдеп внес в списки иностранных террористических организаций преступную группировку "Трен-де-Арагуа" из Венесуэлы, картель "Мара Сальватруча" и другие; позднее "Картель Солнц". В четверг администрация США предложила вознаграждение в размере $50 млн - вместо прежних $25 млн - за информацию, которая приведет к аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Генпрокурор США Пэм Бонди обвинила Мадуро в сотрудничестве с "Трен-де-Арагуа" и картелем "Синалоа" для распространения наркотиков.

В феврале NYT сообщала, что США нарастили секретные полеты беспилотников над Мексикой в поисках лабораторий по производству фентанила. Подобные действия начались еще при администрации предыдущего президента Джо Байдена. Однако ЦРУ не имело полномочий наносить удары с БПЛА: сотрудники разведки лишь передавали собранные данные мексиканским властям.

Также ранее Северное командование ВС США активизировало полеты самолетов-разведчиков вдоль границы с Мексикой. Его силы совершили 330 вылетов, с использованием дронов, самолетов Boeing P-8 Poseidon, Lockheed U-2 и Boeing RC-135.