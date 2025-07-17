Трамп подписал указ о борьбе с незаконным оборотом фентанила в США

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Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на борьбу с незаконным оборотом фентанила, сообщает Белый дом.

Закон классифицирует вещества, связанные с фентанилом, как наркотические средства списка I с самыми строгими государственными ограничениями.

При этом указ не затрагивает использование фентанила в медицинских целях.

По словам Трампа, закон "наносит еще одно поражение жестоким контрабандистам наркотиков, преступникам и картелям".