NYT сообщила о тайном приказе Трампа применять военную силу против наркокартелей

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп направил Пентагону конфиденциальное распоряжение начать силовые акции в отношении латиноамериканских наркокартелей, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их словам, Трамп в условиях секретности подписал директиву для Пентагона, чтобы министерство начало использовать военную силу против конкретных латиноамериканских наркокартелей. Собеседники NYT отметили, что в командовании США начали составлять варианты возможных действий против таких преступных групп.

Газета отмечает, что потенциальные военные удары США станут крупной эскалацией в борьбе с наркокартелями. Так, ранее США содействовали странам региона в борьбе с наркотрафиком, но теперь американские военные могут непосредственно вести боевые операции и захватывать интересующих лиц.

В Пентагоне эту информацию комментировать не стали.

NYT напоминает, что в феврале Госдепартамент внес в списки иностранных террористических организаций преступную группировку "Трен-де-Арагуа" из Венесуэлы, картель "Мара Сальватруча" и другие; позднее "Картель Солнц".

Администрация Трампа 7 августа предложила вознаграждение в размере $50 млн - вместо прежних $25 млн - за информацию, которая приведет к аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Генпрокурор США Пэм Бонди обвинила Мадуро в сотрудничестве с "Трен-де-Арагуа" и картелем Синалоа для распространения наркотиков.

В феврале NYT сообщала, что США нарастили секретные полеты беспилотников над Мексикой в поисках лабораторий по производству фентанила. Подобные действия начались еще при администрации предыдущего президента Джо Байдена. Однако ЦРУ не имело полномочий наносить удары с БПЛА: сотрудники разведки лишь передавали собранные данные мексиканским властям.

В начале апреля NBC со ссылкой на источники передавал, что власти США прорабатывают вариант с ударами БПЛА по наркокартелям на территории Мексики.

Также ранее Северное командование Вооруженных сил США активизировало полеты самолетов-разведчиков вдоль границы с Мексикой. Его силы совершили 330 вылетов, с использованием дронов, самолетов Boeing P-8 Poseidon, Lockheed U-2 и Boeing RC-135.