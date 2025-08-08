США пообещали вознаграждение в $50 млн за информацию для ареста Мадуро

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа предложила вознаграждение в размере $50 млн за информацию, которая приведет к аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Сегодня министерство юстиции США и Госдепартамент объявляют награду в размере $50 млн за информацию, которая приведет к аресту Николаса Мадуро", - заявила генпрокурор США Пэм Бонди в соцсети X.

Бонди обвинила Мадуро в сотрудничестве с такими группировками, как Трен-де-Арагуа и картель Синалоа, "для распространения смертоносных наркотиков и насилия в нашей стране".

По данным Госдепартамента, ранее США предлагали вознаграждение в размере $25 млн за информацию, касающуюся Мадуро.