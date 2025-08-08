Поиск

В США обсуждают возможность точечных операций спецназа против наркокартелей

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Командование США обсуждает варианты использовать силы спецопераций, наносить точечные удары и усилить разведывательное сотрудничество в рамках возможной кампании против латиноамериканских картелей, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Высокопоставленный американский источник сказал изданию, что в основном обсуждают операции сил специального назначения, помощь с разведкой и высокоточные удары. Любую военную акцию будут координировать с Мексикой и другими иностранными партнерами, заверил он.

WSJ поясняет, что президент США Дональд Трамп отдал приказ американским военным проработать варианты силовых действий против картелей.

По словам нынешних и бывших представителей властей, США формулируют подход, подобный тому, который ранее использовался против наркокартелей в Колумбии. В частности, США могут организовать тайные операции под руководством агентов разведки и спецназовцев, которые будут работать в связке с мексиканскими оперативниками.

По данным WSJ, в апреле президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум настаивал на том, чтобы американская сторона была сильнее вовлечена в борьбу с картелями на мексиканской территории. Вместе с тем США и Мексика работают над соглашением, которое позволило бы усилить обмен разведданными и сотрудничество между правоохранительными органами для противостояния картелям.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп направил Пентагону конфиденциальное распоряжение начать силовые акции в отношении латиноамериканских наркокартелей. После этого Шейнбаум заявила, что не допустит появление военных США на мексиканской территории и исключила возможность таких спецопераций.

Дональд Трамп Мексика США Пентагон Колумбия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 8 августа

Роспотребнадзор запросил у Турции официальные данные об отравлениях в отеле Аланьи

NYT сообщила о тайном приказе Трампа применять военную силу против наркокартелей

NYT сообщила о тайном приказе Трампа применять военную силу против наркокартелей

Отказ от поставок нефти из РФ может обойтись Индии почти в $21 млрд за два года

Bloomberg сообщил о деталях российско-американского проекта соглашения по Украине

Германия остановит экспорт вооружений, которые могут использоваться в секторе Газа

В Минобороны Индии отрицают приостановку переговоров по закупке вооружений у США

В Минобороны Индии отрицают приостановку переговоров по закупке вооружений у США

Си Цзиньпин в беседе с Путиным высказался за долгосрочное урегулирование на Украине

Си Цзиньпин в беседе с Путиным высказался за долгосрочное урегулирование на Украине

Премьер Индии сообщил, что обсудил с Путиным украинский кризис

Лукашенко заявил, что не планирует баллотироваться на очередной президентский срок

Лукашенко заявил, что не планирует баллотироваться на очередной президентский срок
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6914 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2340 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });