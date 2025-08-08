В США обсуждают возможность точечных операций спецназа против наркокартелей

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Командование США обсуждает варианты использовать силы спецопераций, наносить точечные удары и усилить разведывательное сотрудничество в рамках возможной кампании против латиноамериканских картелей, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Высокопоставленный американский источник сказал изданию, что в основном обсуждают операции сил специального назначения, помощь с разведкой и высокоточные удары. Любую военную акцию будут координировать с Мексикой и другими иностранными партнерами, заверил он.

WSJ поясняет, что президент США Дональд Трамп отдал приказ американским военным проработать варианты силовых действий против картелей.

По словам нынешних и бывших представителей властей, США формулируют подход, подобный тому, который ранее использовался против наркокартелей в Колумбии. В частности, США могут организовать тайные операции под руководством агентов разведки и спецназовцев, которые будут работать в связке с мексиканскими оперативниками.

По данным WSJ, в апреле президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум настаивал на том, чтобы американская сторона была сильнее вовлечена в борьбу с картелями на мексиканской территории. Вместе с тем США и Мексика работают над соглашением, которое позволило бы усилить обмен разведданными и сотрудничество между правоохранительными органами для противостояния картелям.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп направил Пентагону конфиденциальное распоряжение начать силовые акции в отношении латиноамериканских наркокартелей. После этого Шейнбаум заявила, что не допустит появление военных США на мексиканской территории и исключила возможность таких спецопераций.