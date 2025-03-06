США не планируют направлять свои вооруженные силы в Мексику

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Администрация США не рассматривает варианты отправки американских военных на территорию Мексики для борьбы с наркокартелями, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Нет", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста во время визита к южной границе США.

По его словам, власти США надеются, что Мексика сама отнесется к борьбе с наркокартелями серьезно.

"Мы не хотим иметь негативных отношений с мексиканским правительством. Мы хотим, чтобы мексиканское правительство помогало не только себе, но и американскому народу", - отметил он.

Как заявил Вэнс, если относиться к наркокартелям несерьезно, это дестабилизирует всю Мексику, все правительство.

"Мы надеемся, что они это сделают, а если нет, то, конечно, мы подумаем, что делать дальше", - добавил вице-президент США.

В феврале Трамп распорядился усилить меры безопасности вдоль южной границы США. Кроме того, вооруженные силы США усилили слежение за мексиканскими наркокартелями при помощи высокотехнологичных самолётов-разведчиков: они совершили не менее 18 полетов над юго-западом США и в международном воздушном пространстве вокруг Калифорнийского полуострова.