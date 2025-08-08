Поиск

В Вашингтоне началась встреча Пашиняна и Трампа

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Прямую трансляцию со встречи ведет Общественное телевидение Армении.

Пашиняна у входа в здание встретил Трамп, лидеры двух стран сфотографировались перед камерами с поднятыми вверх большими пальцами.

Ранее в правительстве Армении сообщили, что в Вашингтоне Пашинян с целью укрепления стратегического партнерства между Арменией и США провеет двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом. После этого состоится трехсторонняя встреча с Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая будет направлена на содействие миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе. В последний раз Пашинян и Алиев встречались 10 июля в Абу-Даби.

Азербайджан Белый дом Никол Пашинян США Армения Дональд Трамп
