Эстония запланировала взять кредит до 3,6 млрд евро на оборонные цели

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Эстония при поддержке Европейской комиссии (ЕК) планирует взять кредит в размере до 3,6 млрд евро для финансирования оборонных расходов.

"Эстония заинтересована в получении кредита. Министерство обороны подготовило и направило в Европейскую комиссию предварительную заявку на получение кредита, но весь этот процесс пока находится на относительно ранней стадии", - сказал в субботу порталу ERR начальник отдела государственной кассы министерства финансов республики Янно Луурмеэс.

По данным портала, точная сумма кредита пока не определена, как и срок его погашения. Кредит можно будет взять на срок до 45 лет. При его получении при поддержке Еврокомиссии Эстония также надеется получить более выгодную процентную ставку, сэкономить на каждый миллиард евро около 4 миллионов евро в год.

Глава отдела НАТО и Европейского союза Минобороны Эстонии Калле Кирсс в свою очередь сообщил, что оборонный кредит планируется использовать на закупку зенитных ракет для ПВО средней и малой дальности, артиллерийских снарядов и других боеприпасов, боевых машин пехоты, а также для пополнения вооружения Военно-морских сил республики.

Средства обороны планируется закупить при сотрудничестве с другими странами, то есть путем совместных закупок, добавил он.

Весной Еврокомиссия предложила план перевооружения Европы, согласно которому ЕК возьмет кредит в размере до 150 млрд евро и затем предоставит эти средства в кредит государствам-членам ЕС.

Конкретный план проектов, которые будут финансироваться за счет этого кредита, правительство Эстонии должно представить ЕК до конца ноября.