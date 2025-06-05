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Эстония направит 200 млн евро из европейских фондов на национальную оборону

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии на заседании в четверг приняло решение направить 200 миллионов евро из фондов Политики сплочения Европейского союза на поддержку государственной обороны.

"На основе правительственного соглашения начнутся переговоры с Европейским союзом. Официальный план реализации оборонных инвестиций будет представлен Еврокомиссии во второй половине года", - сказал на пресс-конференции премьер-министр Кристен Михал.

Он сообщил, что большая часть европейских средств - 85 млн евро - пойдет на строительство военного железнодорожного и автомобильного сообщения.

52 млн евро будет направлено на создание базовой инфраструктуры оборонно-промышленного парка, создаваемого в Эрмисту на юго-западе страны, еще 25 млн евро предназначено для формирования инфраструктуры, необходимой для размещения союзников по НАТО и солдат Сил обороны.

24 млн евро инвестируется в программу развития продукции оборонных предприятий и еще 15 млн евро - в оборонные исследования, в том числе на применение искусственного интеллекта в национальной обороне.

Европейская комиссия представила 1 апреля 2025 года Политику сплочения Европейского союза. Она предусматривает возможность перераспределения неиспользованных средств из фондов ЕС в оборонный сектор.

Изменение позволяет уделять больше внимания, чем раньше, финансированию оборонной промышленности и военной мобильности. В то же время не допускается финансирование в сфере военной техники, боеприпасов и оружия.

Эстония
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