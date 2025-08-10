Папа римский надеется на стабильность мирного урегулирования между Ереваном и Баку

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Папа римский Лев XIV приветствовал подписание декларации об урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном и выразил надежду на то, что она приведет к долговременному миру.

"Это был существенный шаг вперед, и мы все надеемся, что он позволит получить стабильный и долговременный мир", - приводит в воскресенье слова понтифика портал Vatican News.

Как сообщалось, в минувшую пятницу в Белом доме в Вашингтоне была подписана декларация об урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией.



