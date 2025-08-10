Поиск

Вэнс считает саммит Трампа и Путина большим успехом американской дипломатии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Фото: Suzanne Plunkett - WPA Pool/Getty Images

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Намеченный на 15 августа саммит президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина - большой успех американской дипломатии, так как может позволить продвинуться в украинском урегулировании, заявил в воскресенье вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Это большой прорыв для американской дипломатии", - сказал он в интервью Fox News.

По его словам, цель США - "постараться найти какое-то дипломатическое решение конфликта, чтобы Украина и Россия могли жить в мире".

По его мнению, ни одна из сторон не сможет получить все, на что рассчитывает по итогам урегулирования. "Никто не будет супер-довольным", - заявил Вэнс.

В миреТрамп рассчитывает встретиться с Путиным 15 августа на АляскеЧитать подробнее

Кроме того, он считает, что для успеха дипломатии сторонам не следует обвинять друг друга в произошедшем, а сконцентрироваться на решении проблемы.

"Не нужно указывать пальцем друг на друга, говорить что кто-то прав, а кто-то - нет", - сказал вице-президент США.

Также он подчеркнул, что администрация США не намерена в дальнейшем вкладывать средства в вооружение Украины. "Но если европейские страны хотят покупать у нас оружие для Украины - окей", - добавил Вэнс.

Ранее Трамп заявил, что его встреча с Путиным состоится 15 августа на Аляске, это подтвердили в Кремле.

США Джей Ди Вэнс Владимир Путин Дональд Трамп
