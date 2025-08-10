Поиск

Белый дом не исключил участия Зеленского в саммите Трампа и Путина "в какой-то форме"

Фото: Education Images/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Белый дом исходит из того, что любые контакты лидеров России и Украины, вероятно, будут возможны уже после переговоров президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, сообщает в воскресенье CNN со ссылкой на источники.

В сообщении телеканала отмечается, что, по словам одного из представителей Белого дома, "любые инициативы с участием Зеленского, вероятно, могут быть реализованы после встречи Трампа с Путиным".

При этом в американской администрации, по данным CNN, не исключают полностью возможность участия Зеленского в каких-то встречах в рамках саммита Россия-США.

"Решение о саммите приняли очень быстро, и потому многие детали пока неизвестны. Не объявлено и о точном месте проведения встречи", - передает телеканал.

Ранее Трамп сообщил, что его встреча с Путиным состоится 15 августа на Аляске.

Белый дом США Аляска Дональд Трамп Владимир Путин
